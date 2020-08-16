مصر.. نقابة تتراجع عن نعي العريان إثر غضب شبه رسمي

إسطنبول / الخليج 365

بعد بضع ساعات من نشره، حذفت نقابة الأطباء في مصر، مساء السبت، نعيها لعصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأمين صندوقها الأسبق، وذلك إثر حملة انتقادات ضارية من إعلام شبه رسمي موال للسلطة.

وكانت النقابة، قالت في بيان نعي مقتضب عبر صفحتها في "فيسبوك"، السبت: "توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

وعقب البيان، شنت وسائل إعلام محلية موالية للنظام المصري، حملة انتقادات ضارية على النقابة بسبب النعي، الذي عده مراقبون بمثابة أول "تحد للسلطة الحاكمة"، منذ أشهر، حين إرسال المقاول محمد علي الموجود حاليا في إسبانيا، عدة رسائل للنظام، عبر حساباته بمواقع التواصل، "تتعلق بشبهات فساد" وأثارت جدلا واسعا آنذاك.

لم يتوقف الأمر عند انتقادات وسائل الإعلام الموالية للسلطة، ولكن المحامي سمير صبري (معروف بموالاته الشديدة للنظام)، قدم بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب الأطباء، لنشره نعي العريان، بحجة أنه صادر بحقه عدة أحكام قضائية.

وإثر ذلك اضطرت النقابة إلى حذف النعي في ساعة متأخرة من مساء السبت، ونشر توضيح بدلا منه، تضمن "اعتذارا".

وقالت النقابة في التوضيح: "نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه".

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وأضافت: "وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".

وانتُخب العريان عضوا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.

وتوفي العريان (66 عاما) قبل 3 أيام، داخل سجن العقرب سيئ السمعة بالقاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفاة العريان جاءت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، فيما اتهم معارضون عبر حساباتهم على "تويتر" السلطات، بالتسبب في وفاته عمدا جراء ما سموه "الإهمال الصحي المتعمد".

ونعى العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدرت وفاته موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ حظي هاشتاغ (وسم) وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضايا عدة، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.