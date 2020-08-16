الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عمال فلسطينيين شمالي الضفة

رام الله/لبابة ذوقان/ الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته باتجاه عمال فلسطينيين كانوا في طريقهم لاجتياز بوابة الجدار العازل للوصول إلى أماكن عملهم، وأصاب أحدهم بجراح، قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص باتجاه عمال فلسطينيين حاولوا اجتياز الجدار للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، ما أدى لإصابة عامل يبلغ من العمر (35 عاما) برصاصة في قدمه، حسب شهود عيان.

ونقل المصاب لمستشفى ثابت الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج.

وعادة ما يتعرض العمال الفلسطينيون لاعتداءات وملاحقات من الجيش الإسرائيلي، خلال محاولتهم اجتياز الحواجز للوصول لأماكن عملهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.