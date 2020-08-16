شكرا لقرائتكم خبر عن «جسر الملك فهد» يطلق استبيانًا لدراسة جدوى إنشاء سكة قطار بين المملكة والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق استبيان ‏لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة ‏والبحرين.‏

وقالت المؤسسة إنه سيتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبيان بسرية تامة، كما سيتم ‏تحليل نتائجه وتقديمها دون ذكر أي معلومات شخصية ‏عن المشاركين فيه.

وأكدت موثوقية المنصة المستخدمة في الاستبيان، والالتزام ‏بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، وقد ساهم جسر الملك فهد منذ انشائه قبل عشرات السنين في تعزيز الحركة التجارية والسياحية على مدار العام بين البلدين .