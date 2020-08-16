شكرا لقرائتكم خبر عن «جسر الملك فهد» يطلق استبيانًا لدراسة جدوى إنشاء سكة قطار بين المملكة والبحرين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق استبيان لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.
وقالت المؤسسة إنه سيتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبيان بسرية تامة، كما سيتم تحليل نتائجه وتقديمها دون ذكر أي معلومات شخصية عن المشاركين فيه.
وأكدت موثوقية المنصة المستخدمة في الاستبيان، والالتزام بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، وقد ساهم جسر الملك فهد منذ انشائه قبل عشرات السنين في تعزيز الحركة التجارية والسياحية على مدار العام بين البلدين .
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