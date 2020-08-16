كيف يتجسس التلفاز الحديث على المستخدمين؟.. خبير تقني يكشف الطريقة

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الخبير الروسي في علوم التكنولوجيا، أرسيني تشيلسين، أن أجهزة التلفاز الذكية الحديثة قادرة على مراقبة الناس وتسجيل كل نشاطاتهم بالصوت والصورة.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”، أشار تشيلسين إلى أن الأجهزة الحديثة والتي تحتوي على كاميرا قادرة على تسجيل وتوثيق كل اللحظات في المنزل بالصوت والصورة، وذلك من خلال تنزيل بعض التطبيقات على الجهاز أبرزها التي تساعد الشخص على تشغيل التلفاز وإيقافه عبر الصوت أو حركات اليد.

وأكد الخبير الروسي أن كل أجهزة التلفاز الذكية الجديدة لديها إمكانية تسجيل الأصوات حتى ولو كانت الجهاز لا يعمل.

وأشار أن التلفاز قادر على إرسال ملفات الصوت إلى الشركة المصنعة لهذه الأجهزة وهناك يتم فك الشيفرة والحصول على التسجيل بدون أي متاعب.