رغم استهداف مواقعها في غزة.. إسرائيل تبعث برسالة جديدة إلى حماس

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حذر حركة حماس من أنه إذا لم تنعم مدينة سديروت (جنوب إسرائيل) بالهدوء، فلن تنعم به غزة أيضا.

وحذر الجنرال غانتس حركة حماس من أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي خرق للسيادة حتى عودة الهدوء الكامل في منطقة الجنوب، وذلك خلال إجراءه تقييما أمنيا، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، على خلفية التوتر في الجنوب بعد إطلاق الجيش مساء السبت غارات جوية ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأشار غانتس إلى أنه بإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة يضعف قادة حماس قدرة سكان القطاع على العيش بكرامة وأمن.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" لتحذير حركة حماس من أنه في حال عدم عودة الهدوء إلى مستوطنة سيدروت، بغلاف غزة، فإنه لن يكون هناك أي هدوء في قطاع غزة أيضا.