مصر تتيح 252 مليون دولار لهيئة السلع التموينية في شهر واحد

وأوضحت الوزارة المصرية في بيان نشرته وكالة "رويترز" أن ذلك التخصيص كان لشهر يوليو/ تموز الماضي، في إطار ضخ تمويل لتلبية احتياجات السيولة.
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وقال البيان إن إتاحات الهيئة العامة للسلع التموينية تُغطي قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى 400 مليون جنيه لتمويل باقي قيمة شراء محصول القمح المحلى.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وزادت مشترياتها منه خلال جائحة كوفيد-19 في إطار مساع لتعزيز إمدادات السلع الأساسية.
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