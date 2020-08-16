عون يكشف موقف لبنان من إمكانية صنع السلام مع إسرائيل

وخلال مقابلة مع شبكة "بي ام اف تي في" الإخبارية الفرنسية، رد عون على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع اسرائيل، وقال "بحسب. لدينا مشاكل مع إسرائيل، ويجب حلها أولا".

وحول الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، قال عون "إن الإمارات دولة مستقلة".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".