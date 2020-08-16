رئيس الأركان الإيراني يعلن عن أول خطوة تجاه الإمارات بعد الاتفاق مع إسرائيل

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وقال باقري، "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير... إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج الفارسي وتضرر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، فسنحمل الإمارات مسؤولية ذلك ولن نتهاون معه"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أكد أن بلاده "ستبقى تقدم المساعدات إلى جميع حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني"، محذرا "الدول الخليجية من إيجاد موطئ قدم للصهاينة في المنطقة".

وقال العميد حاتمي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، "إن ما حدث من الإمارات يشكل خيانة للشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في منطقة الخليج إن حدث ذلك بسبب تواجد الاحتلال الإسرائيلي فيها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".