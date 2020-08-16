شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 616 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 68 ألفا و135 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 68 ألفًا و135 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى -فى بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس السبت، فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات 75.697 حالة، مقابل شفاء 779 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 67.519 حالة، وتوفى 4 حالات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة 498 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وفى وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتى، عدم منح سمات الدخول بجميع أنواعها لجميع جنسيات العالم، إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا".

وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم - فى مؤتمر صحفى عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتى ترأسها رئيس المجلس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح "إن جميع قرارات المجلس مدروسة ومبنية على رؤى السلطات الصحية، ولا يحكمها أى اتجاهات أخرى، بل تكون فقط وفق المتطلبات الصحية".