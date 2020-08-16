شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. تنبيه مهم من «الدفاع المدني» لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت المديرية العامة للدفاع المدني عدة نصائح لقائدي المركبات في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت مديرية “الدفاع المدني” أنه لابد التأكد من خلو المركبة من عبوات الغاز وقداحة السجائر والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وعبوة العطر المضغوطة. وأضافت أنه لابد أيضا خلو المركبة من عبوة سائل معقم اليدين، مشيرة إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر، ماعدا المعقمات قد تتسبب في إشعال النار بأجزاء السيارة.

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