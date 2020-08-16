ما لا تعرفه عن الداء البطني لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يعتبر الداء البطني، المُسمَّى أيضا بالذرب البطني أو اعتلال الأمعاء التحسسي إزاء الجلوتين أو ما يعرف "بالسيلياك"، تفاعلا مناعيا إزاء تناول الجلوتين، وهو البروتين الموجود في القمح والشعير والجاودار.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الداء البطني أو ما يعرف "بالسيلياك" غالبا ما تظهر أعراضه في مرحلة الطفولة.

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وتتمثل الأعراض المميزة لهذا المرض في مشاكل بالجهاز الهضمي مثل الإسهال المزمن وانتفاخ البطن وسوء الامتصاص وفقدان الشهية، وأحيانا مشاكل في النمو لدى الأطفال، بالإضافة إلى الشحوب بسبب نقص الحديد نتيجة سوء امتصاص العناصر المغذية.

وأشارت الرابطة إلى أن سبب الإصابة بالداء البطني يرجع إلى الجلوتين الموجود في الحبوب مثل القمح، حيث يؤدي تناوله إلى التهاب بطانة الأمعاء لدى الأشخاص المصابين.

ونتيجة لذلك، لا يمكن امتصاص ما يكفي من العناصر المغذية، مما يؤدي إلى الأعراض السابقة.

ويقوم طبيب الأطفال أولا بفحص ما إذا كانت هناك أجسام مضادة في الدم، وإذا كان الطفل يعاني من الداء البطني، فإن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين هو العلاج الوحيد الفعال.