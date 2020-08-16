شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي الأولى عالميا في تقديم أفضل تجربة سياحية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

احتلت دبي المركز الأول عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين من مختلف دول العالم وفقاً لتصنيف موقع تريب أدفايزر Tripadvisor، وذلك من خلال رحلات السفاري التي تنظمها شركة أوشن اير للسياحة، التي تم تكريمها بجائزة ترافيلرز تشويْس "Travellers Choice" لعام 2020 ضمن فئة أفضل التجارب عن رحلات السفاري الفاخرة على الكثبان الرملية الحمراء وركوب الجمال مع حفلات الشواء في المخيمات الصحراوية.



وتعتبر أدفايزر، أضخم تجمع إلكتروني عبر الإنترنت للسفر في العالم، والتي تمكن المسافرين من تخطيط رحلاتهم من خلال تقديم نصائح معتمدة وموثوق بها، وذلك اعتمادا على تجارب مسافرين آخرين شاركوا بآرائهم حول التجارب التي خاضوها.

حلت حصة إعداد البيتزا والجيلاتو في مزرعة توسكانية في فلورنسا الإيطالية بالترتيب الثاني ضمن قائمة أفضل التجارب السياحية لعام 2020، فيما جاءت الجولة في قناة أمستردام المائية على متن مركب فاخر بالمركز الثالث.

أما جولة النصف يوم لاكتشاف برلين فجاءت في المركز الرابع، تلتها بالمركز الخامس رحلة اليوم لاكتشاف أبرز معالم لشمالي إيرلندا من دبلن، فيما جاءت الجولة المائية بين الصروح المعمارية والمشاهد البانورامية لشيكاغو بالمركز السادس، وجبال الأطلس والوديان الثلاثة، والشلالات- وجولة على ظهور الجمال في الصباح بمراكش حلت بالمركز السابع.

وتمثال الحرية وجولة في جزيرة إليس وترقية تذكرة قاعدة التمثال في المركز الثامن، ورحلة شاملة لمجموعة صغيرة لبلو ماونتنز في سيدني ليوم كامل بالمركز التاسع، ومغامرة دوبروفنيك بكرواتيا- التجذيف البحري وجولة الغطس بالمركز العاشر.

تجد العائلات المزيد من المتعة لمن يرغب في استكشاف الصحراء في دبي، والتي تقع على بعد دقائق فقط من مركز المدينة، حيث يستمتع الجميع بمساعدة المكاتب السياحية المعنية بتأمين وسائل النقل في قيادة مركبات الدفع الرباعي، واعتلاء الكثبان الرملية، بالإضافة إلى ركوب الجمال، وحمل الصقور، والاستمتاع بالضيافة الإماراتية الأصيلة حال دعوتهم إلى بوفيه عشاء فاخر.

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وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تحرص دبي على تقديم أفضل التجارب لزوارها من شتى أنحاء العالم، فيما نواصل في "دبي للسياحة" جهودنا للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة بما تتضمنه من مقومات وعروض سياحية هائلة، وكذلك بما توفره من خيارات متنوعة تلبي تطلعات السياح على اختلاف فئاتهم العمرية وأذواقهم.

وأضاف نعمل سويا مع شركائنا في قطاع السياحة لتوفير تجارب استثنائية ورائعة للزوار، بالإضافة إلى تقديم باقات تحفزهم على خوض مثل هذه التجارب التي تبقى ذكرياتها عالقة في أذهانهم مدى الحياة.

وقال تؤكد هذه الجائزة على المكانة المتميزة لدبي كوجهة رائدة عالميا في تقديم تجارب استثنائية، وبهذه المناسبة نود أن نهنئ شركة أوشن اير للسياحة على هذا الإنجاز المهم، وما تقدمه من تجارب استطاعت أن تحظى بإعجاب السياح.

وتزايد الطلب على تجارب المغامرات التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المسافرين، خاصة رحلات السفاري في الصحراء، حيث أظهر التقرير السنوي للزوار الدوليين لعام 2019 الصادر عن "دبي للسياحة" أن 41% من إجمالي الزوار الدوليين استمتعوا بتجارب مميزة ضمن فئة مغامرات الصحراء.

ومن جهته قال عصام صلاح، المدير التنفيذي لشركة أوشن اير للسياحة: إن حصول الشركة على المركز الأول عالميا كأفضل تجربة سياحية لعام 2020، والذي يعتبر ثمرة التعاون مع "دبي للسياحة "، ويعزز جهودها الواضحة في الترويج لدبي في مختلف دول العالم لجذب السياح وتشجيعهم على خوض تجارب مميزة في المدينة.

وأكد على حرص الشركة على تقديم تجارب مميزة للسياح، تعكس التنوع الغني الذي تمتاز به دبي، التي أصبحت اليوم واحدة من أفضل المدن السياحية العالمية.

ومن جانبه أكد جاسم الشحي، المدير العام لشركة أوشن اير للسياحة بأن الشركة ماضية في مشاريعها المستقبلية للتوسع في مشاريع رحلات السفاري والمطاعم التراثية والتركيز تحديداً على مشاريع السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة وهي أحد القطاعات الحيوية التي توليها هيئة السياحة بدبي أولوية خاصة وذلك قبيل الاستعداد لإكسبو 2021.