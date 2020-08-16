أول رد رسمي من البحرين على مزاعم اتصال رئيس وزرائها مع رئيس الموساد

ونقلت صحيفة "البلاد" البحرينية، عن الديوان الملكي التابع لرئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نفيه ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بين سموه وأحد المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أن "ما تم نشره بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً"..

​وكانت القناة العبرية الـ"12"، ادعت مساء أمس السبت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بإعلان أن رئيس الموساد قد تحدث هاتفيا مع رئيس الحكومة البحرينية بشأن اتفاق سلام بين الجانبين، وبأن المسؤولين في مملكة البحرين بعثوا خلال الأيام الماضية بإشارات واضحة تؤكد حرصهم على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ورأت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن "البحرين تدفع بقوة في هذا الاتجاه، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، يوم الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن "مستشار الملك البحريني، قد نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن رئيس الوزراء البحريني خرج في رحلة خاصة خارج البلاد، دون أن يذكر الوجهة التي ذهب إليها".

​يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

Advertisements

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".