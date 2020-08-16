القوات العراقية تداهم وكرا لتنظيم "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 38 للفرقة من مداهمة وكر للدواعش في منطقة مخيريجة بالرمادي- الأنبار".
وأضاف البيان "وتضبط بداخله قاذفة RBG7 و2 صاروخ SPG9 و8 صواريخ قاذفة ضد الاشخاص والدروع و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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