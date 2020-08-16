بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عظة وقداس الأحد الأسبوعية للبطريرك قال فيها: "عبر الشعب عن وجعه بثورة محقة، ونحن باركناها في تشرين الماضي، وفي الوقت عينه أدنا المخربين في صفوفها واسفنا لتصادمها مع الجيش والقوى الأمنية، كما تم استعمال سلاح جارح بخلاف القوانين ضد المتظاهرين".
ودعا البطريرك الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحماية الشباب الثائر، لأنه حين يثور شعب لا يعود إلى بيته بعد تسوية بل بعد حل، وكل مشروع تسوية على حساب لبنان مرفوض.
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وتابع قائلا "يجب البدء فورا بالتغيير مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة دون التلهي بسن قانون انتخابي جديد وتشكيل حكومة جديد يحتاجها واقع لبنان اليوم، فالشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده، والشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا انقاذ السلطة والطبقة السياسية، وحكومة منسجمة معه لا مع الخارج وملتقية فيما بين مكوناتها حول مشروع إصلاحي، والإصلاح الذي نفهمه ليس إداريا فقط بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية والوطنية والعسكرية، والشعب يريد الإقرار بالسلطة الشرعية كأساس للمشاركة فيها، ولا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية، إننا نريد مع الشعب حكومة للدولة اللبنانية لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية".
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