شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليصل إجمالى الإصابات 7 آلاف و738 حالة، وأضاف المركز -وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 145 حالة، وشفاء 46 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 894 شخصًا.

و كان المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، قد أعلن يوم الجمعة الماضية عن تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا.

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وأضاف المركز، أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 38 حالة للشفاء.