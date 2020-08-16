شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: ندعم "حكمة وحسن تقدير" قيادة الإمارات فيما يتعلق بالاتفاق مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الأحد، إن موريتانيا عبرت عن دعمها "لحكمة وحسن تقدير" دولة الإمارات في قرارها توقيع اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الموريتانية "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين".

وكان قد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إن بلاده مهتمة بتطبيق اتفاق التطبيع مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن.

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وأكد فى حوار مع موقع "واللا نيوز" الإسرائيلى، أن العلاقات مع إسرائيل ستطور خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يسمح بالتعاون فى العديد من المجالات.

وأوضح "قرقاش" أن دولة الإمارات تعتبر الاتفاق مع إسرائيل مهم جداً، وأن أبو ظبى تريد أن تسير عجلة التطبيع بسرعة، معتقداً فى الوقت ذاته أن طواقم البلدين ستلتقى قريباً جدا لمناقشة قضايا تخص إسرائيل والإمارات.

وعن هذه القضايا، أشار "قرقاش" إلى أنها تتعلق بالزراعة والأمن والأمن السيبرانى والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد لكون كلا البلدين من أقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط.