شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السعودية: على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم لردع تهديدات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولى موقف حازم؛ لردع تهديدات نظام طهران والتى من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكتبت الصحيفة - فى افتتاحيتها، اليوم الأحد، التى جاءت بعنوان "الإدراك الدولى لخطورة إيران"، أن الخطر الذى تشكلـه ميليشيات حزب الله الإرهابية فى لبنان وميليشيات الحوثى فى اليمن، وبقية العصابات الإرهابية التابعة لإيران فى المنطقة، بات له فى الآونة الأخيرة بالغ الأثر فى الأوضاع الإنسانية خاصة مع الآثار التى تسببت بها جائحة كورونا المستجد فى تلك البلدان العربية، والتى لم تردع النظام فى طهران عن المضى فى تسليح هذه الميليشيات لتمكنها من بث المزيد من الدمار وارتكاب الجرائم والتجاوزات.

وأوضحت، أن هذا الإجرام الإرهابى الإيرانى بات من الضرورة على دول العالم أن تستدرك آثاره ليس فقط على أمن واستقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط بل العالم، وأقرب مثال ما تتسبب فيه ميليشيات الحوثى من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى اليمن وكذلك سلوكها اللامسئول إزاء حالة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة الساحل الغربى لليمن، التى قد تتسبب فى حدوث تسرب نفطى كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.

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وأضافت، أن تسرب النفط المحتمل إلـى الـبحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التى يعتمد عليها 30 مليون شخص، فى جميع أنحاء المنطقة، كما قد يتسبب فى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدى إلـى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة فى اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الـوصول إلـى الـغذاء والـسلـع الأساسية الأخرى.