كورونا..6 وفيات في ليبيا و2 بالسودان

ليبيا - السودان/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الأحد، تسجيل 6 وفيات جراء كورونا، فيما رصد السودان وفاتين بالفيروس.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في ليبيا، بتسجيل 6 وفيات، و411 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 46 مريضا.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 7,738؛ منها 145 وفاة، و894 حالة تعاف.

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وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و103 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 10 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات حتى الجمعة الماضية، ارتفع إلى 12,314، منها 798 وفاة و6,350 حالة تعاف.وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و617 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليون و334 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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