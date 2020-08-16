اليمن.. مقتل وجرح عشرات الحوثيين بغارتين للتحالف في الجوف

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وجرح عشرات من مليشيا الحوثي، بغارتين لطيران التحالف العربي في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش، في بيان، بأن "التحالف استهدف بغارتين جويتين مجموعات حوثية أثناء الدفع بها لمحاولة استعادة مواقع خسرتها مؤخرا شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف (محاذية للحدود السعودية)".

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365، أن "القصف أدى إلى سقوط عشرات من العناصر بين قتيل وجريح (لم يحدد عددا)".

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والسبت، أعلن الجيش، مقتل 25 حوثيا في مواجهات بمحافظة الجوف، فيما استعادت قواته السيطرة على مواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين على ما ذكره الجيش في بيانه.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.