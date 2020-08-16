الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة

غزة/الخليج 365-

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات "جديدة" على مواقع قال إنها تتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، إن الغارات تأتي ردا على إطلاق قذيفتين، من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية له، فجر اليوم الأحد.



وأضاف "قامت طائرات مقاتلة بمهاجمة أهداف أخرى لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، وخلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري لتخزين الأسلحة الصاروخية"

ولم يعلن في غزة، عن وقوع إصابات جراء الغارات التي تركزت جنوبي القطاع.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال فجر الأحد، إنه رصد إطلاق قذيفتين، من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية له.

وسبق للجيش، مساء السبت، أن شنّ غارات على مواقع تتبع لحركة "حماس" في قطاع غزة، "ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ يوم الأربعاء الماضي، هجمات يومية على أهداف في غزة، ردا على "إطلاق البالونات"، بحسب بيانات صادرة عنه.

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلصت المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك، ردا على "البالونات".

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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