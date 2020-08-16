شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت شركة التصنيع الوطنية ” التصنيع ” باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس فأعلى ، للعمل بفروع الشركة في الرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل)، ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

2- أخصائي أول المواد الخام (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي مجال ذي الصلة.

3 أخصائي التسويق/ التشكيل والتركيب (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية).

وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الشركة أنه متاح من تاريخ 14 اغسطس الجاري وحتى الإكتفاءمن العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا.