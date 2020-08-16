المرور‬⁩: لا تقسيط للمخالفات

قالت الإدارة العامة للمرور إنه لايوجد تقسيط للمخالفات المرورية، مشيرًا إلى ضرورة دفع كامل المخالفة للتعامل مع بوابة “أبشر”.

وأضاف المرور عبر حسابه على تويتر، أنَّ «التعليمات تنصّ على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكّن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر.).

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن عليه مخالفات تتجاوز الـ20 ألف ريال ويرغب في تقسيطها.

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