‏حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 33 لشهر أغسطس الجاري.

وأوضح حساب المواطن، أن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا.