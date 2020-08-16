كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 33 لشهر أغسطس الجاري.
وأوضح حساب المواطن، أن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.