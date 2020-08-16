شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإضافة تابعين لـ«أم أرملة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” المستندات المطلوبة حال إضافة تابعين لأم أرملة.

وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة.

وأضاف أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “أرملة” وتم إضافة الأبناء كتابعين الرجاء التأكد من اختيار صلة القرابة الصحيحة ( ابن ، ابنة )، وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم).