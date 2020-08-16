شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح في السعودية وسقوط أمطار بالامارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم ساعة تصل الى 45 كم ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبى ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية 18 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثانى عند 22:59 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والجزر الثانى عند الساعة 06:42 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:28 والمد الثانى عند الساعة 19:09 والجزر الاول عند الساعة 13:58عند الساعة 02:07 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 41 33 85 35 دبى 42 32 80 30 الشارقة 42 32 80 30 عجمان 40 33 85 35 أم القيوين 41 31 85 35 رأس الخيمة 40 32 80 30 الفجيرة 37 31 80 45 العين 45 30 70 30 ليوا 46 31 75 25 الرويس 40 30 80 30 السلع 42 31 85 35 دلما 39 33 75 40 طنب الكبرى 39 34 85 45 طنب الصغرى 39 34 85 45 أبو موسى 39 34 85 45 .

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حاراً مع بعض السحب أحياناً، ويكون حسنًا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها لتصل من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.