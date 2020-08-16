شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابته بـ«كورونا».. شاب يذهب إلى استراحة لتدخين «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه استشاري وأستاذ القلب الدكتور خالد النمر، نصيحة مهمة بشأن الإجراء الصحي الواجب اتباعه مع شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويتردد على إحدى الاستراحات لتدخين الشيشة. جاء ذلك خلال رد “النمر” على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” قال فيه: “إنه يعمل في استراحة ويتردد عليها شاب مصاب بفيروس كورونا ويدخن الشيشة، فما هو الإجراء الصحيح تجاه ذلك الشخص”، ليرد النمر قائلاً: “إنه لابد من عدم السماح لهذا الشخص المصاب بدخول الاستراحة لمدة 10 أيام من نتيجة فحصه”.

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