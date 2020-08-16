شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الصلاة على الميت قبل أو بعد أن يُصلي عليه الإمام.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ سليمان الماجد، حٌكم الصلاة على الميت من شخص قبل الصلاة عليه من العامة. وقال “الماجد” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية أنه يجوز للشخص الصلاة على الميت قبل أو بعد الصلاة عليه من العامة. وأضاف “الماجد” أنه لا حرج في قيام أي شخص بالصلاة على الميت بعد تجهيزه وقبل الصلاة عليه من العامة لاستعجاله. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم الصلاة على الميت قبل أو بعد أن يُصلي عليه الإمام.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.