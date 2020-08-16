الإمارات ترى في الاتفاق مع إسرائيل قرارا سياديا وخطوة براغماتية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والدبلوماسية العامة

دافعت الإمارات العربية المتحدة الجمعة بقوة عن خطوتها المفاجئة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي الأولى لدولة خليجية، مؤكّدة أنّها وليدة قرار "سيادي" لم يتم التشاور حوله مع السعودية والدول المجاورة الأخرى.

وبموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، تعهّدت إسرائيل بتعليق خططها لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن الرئاسة الفلسطينية هاجمت الاتفاق واعتبرته "خيانة".

ورفض عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والدبلوماسية العامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، موقف الفلسطينيين من الاتفاق، معتبرا أن الخطوة أداة لتعليق عملية ضم إسرائيل لأراضيهم في ظل غياب أي خطة عربية فعالة أخرى.

وقال غباش "أعتقد أنّنا أظهرنا أننا قادرون على الدخول في موقف معقّد ومتعب للغاية وتحريك الأمور، ونتطلع إلى رؤية تطورات إيجابية تخرج من هذا الانخراط الحقيقي".

واتفاق تطبيع العلاقات هو الثالث الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، ويثير احتمال إبرام صفقات مماثلة مع دول الخليج الأخرى القريبة من الإدارة الأميركية، علما أنّ الرياض التزمت الصمت منذ الاعلان عن الاتفاق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم استشارة الحليفة الرياض، قال غباش "لم نتشاور مع أي جهة، ولم نبلغ أحدا، وكدولة ذات سيادة لا نشعر بأننا ملزمين بالقيام بذلك".

وأضاف "نحن الآن بصدد إبلاغ أصدقائنا وشركائنا وغيرهم في المنطقة عن سبب اتخاذنا لهذه الخطوة"، ولكن "من المتوقع ألا يصفّق الجميع (...) أو حتى يعلّقوا، وهذا مفهوم".

وتابع المسؤول "اتخذنا القرار كدولة ذات سيادة مع مراعاة مصالحنا وحساباتنا الخاصة".

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الاخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات.

وإلى جانب التبعات الدبلوماسية، يحمل الاتفاق في طياته منافع اقتصادية.

فالإمارات الغنية بالنفط وذات الطموحات الكبيرة في الفضاء والتكنولوجيا، باتت قادرة على القيام بأعمال تجارية علنية مع إسرائيل التي ستتمكّن من دخول مدينتي دبي وأبوظبي اللتين تستقطبان المواهب والاستثمارات في عدة قطاعات.

وقال غباش "نحن مرتبطون بشبكة عالمية كبرى ونجد أن العلاقات مربحة للغاية وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي لدينا".

وتابع "نحن مدفوعون باعتبارات براغماتية".

وأصبحت الإمارات التي أرسلت مؤخّرا مسبارا إلى المريخ وأطلقت برنامجا للطاقة النووية، تتمتّع بنفوذ متزايد على الساحتين الاقليمية والدولية.

Advertisements

ورأى غباش، السفير السابق لدى روسيا وفرنسا، أنّ الاتفاق مع إسرائيل يظهر استقلالية أبوظبي الدبلوماسية في منطقة تعصف بها الصراعات وتحكمها الولاءات للدول الكبرى.

وأوضح "لسنا هدية تُمنح للإسرائيليين في مرحلة ما إذا لبوا المطالب الفلسطينية. نحن نعلن بوضوح شديد أنه من مصلحتنا السيادية القيام بهذه الخطوة، وبالتالي سنخدم المصلحة السيادية".

وتابع المسؤول الإماراتي "لقد أمضينا السنوات العشرين الماضية في تطوير العلاقات مع جميع البلدان في جميع أنحاء العالم. لدينا سياسة خارجية نشطة وسنتخذ قراراتنا السيادية".

رحّبت عمان والبحرين بالإعلان باعتباره قرارا "يدفع بآفاق السلام" في الشرق الأوسط إلى الأمام، في حين التزمت الرياض والكويت والدوحة الصمت.

وبعيد الاعلان عن الاتفاق، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الخطوة لا تعني أن إسرائيل ستتخلى عن خططها لضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة في المستقبل.

وأكّد غباش "المكسب الأساسي هو إخراج عملية ضم (الأراضي) من المعادلة في الوقت الحالي".

وعن الموقف الفلسطيني، قال "أحاول أن أستوعب ما معنى +طعنة في الظهر+ بالنظر إلى أن ما فعلناه هو في الواقع فتح الباب لدى الجانب الإسرائيلي لإعادة التفكير بشأن عملية الضم. لم تكن هناك خطة أخرى مطروحة على الطاولة من محيطنا العربي لتوحي بإمكانية التوصل إلى حل".

وأضاف "نؤمن بقوة بحقوق القضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينيين (...) لذلك اتّخذنا الخطوة بما يتّفق مع هذه المعتقدات الراسخة بعمق، ولكن أيضا وفقا للقراءة الجديدة للمنطقة".

ورعت السعودية في عام 2002 مبادرة السلام العربية التي طالبت بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرب عام 1967، مقابل السلام والتطبيع الكامل للعلاقات.

ولا تزال الرياض تذكّر الفلسطينيين بأن هذه استراتيجيتها للمضي قدما، وأنّها لن تتغير أقلّه في المستقبل المنظور.

بالنسبة للإماراتيين، هناك حاجة إلى مزيد من التواصل والحوار.

وأوضح غباش "نحن الآن في عام 2020، أي أنّ 18 عاما مرت ولم نشهد أي نتيجة من مبادرة السلام العربية. نعتقد أن الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع هذه الأسئلة هي من خلال الحوار والتواصل".