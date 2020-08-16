صحيفة عربية: ظريف ينقل رسالة "فتح الصناديق" إلى لبنان

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصدر إيراني مطلع أن سبب زيارة الوفد الإيراني هو عملية إثبات الوجود بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت ونقل رسالة مباشرة من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني احتوت على دعم عسكري واقتصادي ومالي كامل له ولحزبه وطمأنته إلى أن العقوبات الأمريكية لن تنجح.
© Sputnik . Максим Блинов
ووفق المصدر، فإن ظريف أخبر نصرالله أن عدم إعلان هذا الموضوع سببه الخشية من امتعاض داخلي في إيران لاسيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها شعبها، داعياً الحزب إلى عدم القلق، لأن هناك صندوقاً للذخائر الاستراتيجية كانت إيران قد احتفظت به يمكنه تأمين ما تحتاج إليه من موارد مالية أجنبية مدة تزيد على 10 سنوات حتى لو لم تبِع قطرة واحدة من النفط، لكن صرف أي مبلغ من هذا الصندوق مرهون بموافقة المرشد.
وأكد المصدر أن المرشد أمر المؤسسة بصرف أي مبالغ يحتاجها الحزب من أرصدتها في خارج إيران.
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