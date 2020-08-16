إسرائيل تقرر إغلاق المجال البحري قبالة قطاع غزة كليا

وبحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إغلاق مساحة الصيد المسموح به في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل مطلق اعتبارا من صباح اليوم وحتى اشعار آخر.

وقالت الهيئة أنه سقوط قذيفة صاروخية في ساحة منزل بمدينة سديروت أسفر عن إصابة رجل بجروح طفيفة والحاق اضرار بالممتلكات. كما أصيبت امرأتان بالرضوض.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القرار اتخذ في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة الليلة الماضية، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات في غلاف غزة.

© REUTERS / AMIR COHEN Advertisements

وفي وقت سابق، قال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل دقائق، فالحديث عن قذيفتان أطلقتا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضهما من قبل القبة الحديدية".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية على مواقع عدة في قطاع غزة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض خالية في مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" بأن "القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في المواقع المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات".