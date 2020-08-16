وودع المذيع اللبناني وسيم عرابي المشاهدين مباشرة خلال تقديمه لنشرة الأخبار الأخيرة له على "تلفزيون لبنان" قائلا إنه "بعد 11 سنة بالأخر في أخر".
وأضاف عرابي قائلا إنه كان يغطي خلال هذه السنوات أحداثا حزينة، من الاغتيالات والانفجارات والاعتداءات إلى الحروب الداخلية، مضيفا "اليوم بينتهي مشواري هون ما بقا قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام".
وتوجه في التعليق الذي أردفه مع فيديو مغادرته إلى السياسيين قائلا: "انا فالل لأني قرفت منكن".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنا فالل لأني قرفت منكن"مذيع لبناني يستقيل مباشرة على الهواء ويوجه كلمة للسياسيين(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.