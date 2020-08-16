شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان إماراتية وإسرائيلية تبرمان اتفاقا للتعاون فى أبحاث فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن شركة أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية وقعت على "اتفاق تجارى استراتيجي" مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون فى مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كوفيد-19 بما فى ذلك إنتاج جهاز للاختبار.

ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خورى رئيس مجلس إدارة أبيكس قوله إن الاتفاق "يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

وجرى توقيع الاتفاق فى مؤتمر صحفى فى أبوظبى ويأتى بعد إعلان إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن الاتفاق على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال البلدان يوم الخميس فى بيان مشترك إن دولة الإمارات وإسرائيل ستوسعان وتعجلان فورا التعاون فيما يتعلق بالعلاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا.

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وساعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على التوسط فى الاتفاق الذى وافقت بموجبه إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان المشترك إن وفودا من إسرائيل ودولة الإمارات ستلتقى خلال الأسابيع المقبلة للتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والسياحة ورحلات الطيران المباشرة والأمن والاتصالات ومسائل أخرى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) "تم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة تيرا فى العديد من البلدان حول العالم بما فى ذلك مستشفى الإمارات الميدانى فى أبوظبى وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة".

وقالت الإمارات فى يونيو حزيران إن شركتين خاصتين من دولة الإمارات وشركتين إسرائيليتين ستعمل معا فى مشروعات طبية من بينها مشروعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.