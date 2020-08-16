شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن أن غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات المالية، مشيرة إلى أن هناك دعمًا لعودة النازحين من المدن بنفس آليات إعادتهم من المخيمات.
وأضافت الوزارة - حسبما أفادة قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن "عدد العائلات النازحة العائدة إلى مناطقها بلغ نحو 450 ألف عائلة"، مؤكدة أن "أعداد النازحين حاليًا داخل المخيمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة فى عموم العراق".
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