شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: يجب تشكيل حكومة لبنانية جديدة مستقلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لا مفر للبنان لتجاوز أزماته المتعددة سوى بتشكيل حكومة جديدة مستقلة بصورة فعلية عن كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية، الأمر الذى من شأنه أن يحقق مصالح وشئون اللبنانيين ومتطلباتهم المُلحة.

وقال جعجع - خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون السياسية السفير ديفيد هيل - إن الحل الفعلى للخروج من الأوضاع المتردية التى وصل إليها لبنان، يتطلب تقصير ولاية مجلس النواب الحالى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، ووفقا لقانون الانتخابات القائم حاليا.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية: "طالما أن المجموعة المتسلّطة باقية فى السلطة اللبنانية، ليس هناك من حل ممكن ولا خروج من الأوضاع المأزومة التى ترزح تحتها البلاد".

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وكانت المحادثات بين جعجع والسفير ديفيد هيل قد تطرقت إلى الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجاري، حيث جدد "هيل" التأكيد أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالى سيصل إلى لبنان فى غضون الأيام القليلة القادمة، للمشاركة فى التحقيقات الجارية المتعلقة بالانفجار.

وكانت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، قد تقدمت باستقالتها يوم الإثنين الماضى على وقع الغضب والاحتقان الشعبى جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والانفجار الذى حدث بميناء بيروت البحرى قبل نحو 10 أيام، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار واسع فى العاصمة اللبنانية وضواحيها.