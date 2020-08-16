شكرا لقرائتكم خبر عن بارزانى: بغداد تعتزم إرسال 320 مليار دينار إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقى إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فى بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقى هو الفيصل فى حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار".

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وأضاف: "أشرنا معا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذى أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدى التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذى تم التوصل إليه فى وقت سابق بشأن مشكلة متقاضى الرواتب فى الإقليم".

وتابع: "تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقى كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان فى أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالى الراهن للعراق، وأكدنا معا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات".