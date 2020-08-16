شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحقق انتصارات جديدة ضد ميليشيا الحوثى فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، انتصارات جديدة فى جبهات القتال بمديرية نهم شرقى محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف ميلشيا الحوثى الانقلابية.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن أبطال الجيش حرروا مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

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وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثى بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم، فيما استعاد الجيش اليمنى كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفى السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية فى مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.