شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ8442 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 8442 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر)، التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) .

وأشارت الوزارة، فى بيان الليلة، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 97 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7893 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.