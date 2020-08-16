شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ندعو الله بموفور الصحة لحمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: نحمد الله تعالى على سلامة أخي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وغرد سموه عبر «تويتر»: «نحمد الله تعالى على سلامة أخي الشيخ حمدان بن راشد.. وندعوه عز وجل أن ينعمه بموفور الصحة والسعادة ويمن عليه بالشفاء العاجل».

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