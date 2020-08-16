شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يسهل عودة المسافرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن مطار الشارقة عن تسهيل إجراءات عودة المقيمين إلى الدولة، وفق الاشتراطات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

ويمكن للمسافرين السفر والعودة بحرية دون موافقات مسبقة لحاملي إقامة الدولة، حيث يترتب عليهم التأكد من صلاحية تأشيرة إقامتهم عبر الموقع «https://bit.ly/3g0w7um»، وإحضار النتيجة السلبية لاختبار pcr لا تقل مدته عن 96 ساعة من الوصول إلى الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الشارقة يسهل عودة المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.