نائب رئيس الدولة يأمر بمساعدات عاجلة للسودان ونيجيريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة «كوفيد-19» والحد من انتشارها، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.

كما أمر سموه بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية هناك على القيام بدورها على أكمل وجه ومساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها.

وشملت المساعدات التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي 14 طناً من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، و20 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية واللازمة، للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.

وتشكل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية محوراً أساسياً لتحركات جهود الإغاثة لمختلف المنظمات الإنسانية العالمية في المنطقة والعالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومختلف المنظمات والبرامج الدولية التي تتخذ من المدينة مقراً لها لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين حول العالم.