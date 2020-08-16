«ديوا» تضمّ «الاتحاد لخدمات الطاقة» إلى مركز «مورو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، وتملك الهيئة كليهما، اتفاقية تنضم بها «الاتحاد إسكو» إلى مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية التابع ل«مورو». وبذلك تستفيد من خدماته الرقمية والسحابية المؤمّنة، فضلاً عن خدمات إدارة أنظمة الطاقة وإدارة المرافق.

ويعدّ المركز أحد الممكنات الأساسية لمبادرة دبي 10 X، حيث يوفر خدمات متنوعة، منها: المنصات الذكية لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والخدمات المدارة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مسيرة التحول الرقمي.

وقع الاتفاقية محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي ل«مورو»، وعلي الجاسم، الرئيس التنفيذي ل«الاتحاد إسكو».

وقال الطاير: «نبارك هذا الانضمام، لتتاح بذلك إمكانية الاستفادة من كل المزايا التي يوفرها المركز، مع الحفاظ على أمن البيانات واستمرارية الأعمال. ويتماشى هذا التعاون مع مبادرات دبي 10X وأهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة. ونعمل على تعزيز الأجندة الخضراء لدولة الإمارات، بمبادرات محلية وعالمية تطور اقتصاداً صديقاً للبيئة، ما يتماشى مع رسالتنا في «الاتحاد إسكو»، لجعل بيئة دبي المبنية مثالاً رائداً في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة والعالم».