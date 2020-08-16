سلطان يخاطب قادة التغيير في العالم الأربعاء

يوجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رسالة إلى المجتمع الدولي وقادة التغيير والعمل الإنساني في العالم، وذلك في حفل الإعلان عن الفائز في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، الذي يقام (عن بعد) على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة القلب الكبير يوم الأربعاء المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني.

تأتي الجائزة التي تشرف عليها، وتنظمها مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تكريم أصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة في مختلف دول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي.

وسيتم نقل فعاليات الجائزة التي استقطبت هذا العام 242 مشاركة من 52 دولةً، في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة القلب الكبير، تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يمكن حضورها عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/user/TheBigHeartUAE



توسيع نطاق الجائزة إلى القارة الإفريقية



وتحظى الجائزة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتم توسيع نطاقها هذا العام، ليشمل مؤسسات من مختلف دول القارة الإفريقية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها إفريقيا لخدمة ودعم أكثر من 26% من اللاجئين البالغ عددهم 70.8 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، بما تملكه من بنية تحتية وموارد محدودة.

وجاء أكبر عدد من الملفات المرشحة للجائزة من المملكة الأردنية الهاشمية بإجمالي 24 ملفاً، تليها جمهورية كينيا بـ 19 ملفاً، ثم جمهورية أوغندا بـ 18 ملفاً، وجمهورية نيجيريا بـ 17 ملفاً، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الكاميرون بـ 11 ملفاً لكل منهما، وجمهورية باكستان بعشرة ملفات.

وتراوح عدد الملفات المرشحة من بريطانيا، وجمهورية بنجلاديش، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية إثيوبيا، وجمهورية غانا، وجمهورية الهند، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، بين 4 و8 ملفات لكل منها.

وتتصدر القارة الإفريقية قائمة الدول المشاركة، حيث تمثل نسبة 49% من إجمالي عدد الملفات، وتليها دول آسيا بنسبة 44%، فيما تمثل مشاركات دول أوروبا 5% و2% لبقية دول العالم.

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الشروط والمعايير



يشترط في منح الجائزة السنوية أن تكون المنظمة المشاركة مسجلة رسمياً كمنظمة غير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الترشيح للجائزة.

كما تتضمن شروط المشاركة أن تكون قيمها وسلوكياتها متوافقة مع قيم مؤسسة القلب الكبير والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويمكن للمنظمات التقدم لترشيح نفسها، أو يتم ترشيحها من قبل أفراد أو منظمات أخرى.ويجري تقييم المنظمات المشاركة تبعاً لمدى تأثير عمل كل منها في تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المستهدفة، وقدرتها على تطبيق الابتكار في المشاريع المنفذة، كما تشمل معايير التقييم المشاريع والممارسات المبتكرة التي تتبعها المنظمات لتعزيز الاستدامة، ومدى مراعاتها مبدأ المساواة بين الجنسين في تخطيط وتنفيذ تلك البرامج والمشاريع، فضلاً عن قدرة المنظمة على سد الفجوات القائمة في العمل الإنساني وبشكل خاص في حالات الطوارئ.



الجهود الإنسانية



منحت جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين منذ إطلاقها عام 2017 لثلاث منظمات، حيث قامت مؤسسة القلب الكبير بتكريمها نظراً لمبادراتها البارزة في مجال العمل الإنساني التي تتمحور حول مناصرة اللاجئين ودعمهم وتنمية المجتمع ضمن دول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.