حمدان بن زايد: نبارك لحمدان بن راشد نجاح العملية الجراحية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وغرد سموه: «نبارك للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، دعواتنا الصادقة بأن يَمن المولى عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية».

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