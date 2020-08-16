معاناة اللبنانيين أكبر من الغضب

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عندما يغضب الإنسان على المحيطين به فمن الطبيعي أن تصدر عنه أقوال وأفعال غير معتادة، وليس من الضروري أن يكون مؤمناً بما يقول أو مقتنعاً بما يفعل؛ والشعوب لا تختلف عن الأفراد باعتبارها مجموعات من الأفراد. والغضب درجات، ولا شك أن غضب إنسان بسبب سماعه لكلمة جارحة يختلف تماماً عن غضبه عندما يكتشف أنه مهدد بحياته وعاجز القدرات ومشلول الإرادة ومصدوم فيمن وضع ثقته فيهم، وعندما يفاجأ بالموت غير المبرر يختطف أهله وناسه وهو لا يستطيع فعل شيء.. هذا بالضبط ماحدث للشعب اللبناني الذي تلاحقه الأزمات وتنال منه الحكومات وتسرقه الزعامات، ويهدد حياته فساد النظام وأصحاب الوعد.

الحالة التي يعيشها اللبنانيون تفوق الغضب وتتجاوز الوجع، وقبل أن يحاسبهم أحد على ما يقولون بعد أن تمكن منهم اليأس والإحباط وسيطر عليهم اللاأمل، عليه أن يضع نفسه مكانهم ويراقبها، عندها قد يفعل ويقول أكثر مما يفعلون ويقولون؛ أما هواة التنظير والكلام الأجوف فلن تغير الأحداث لهم مواقف لأنهم لا يجيدون سوى النيل من الآخرين وتوجيه سهامهم للموجوعين حتى وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

الذين انتقدوا اللبنانيين، لأنهم بعد المعاناة التي يعيشونها منذ سنوات وسنوات، كفروا بالسلطة في بلادهم وفقدوا الأمل في التغيير ووجدوا أن لا خلاص لهم سوى الدعوة لعودة الانتداب الفرنسي إلى بلادهم، يعلمون كما الجميع، أن هذه الدعوة ليست سوى صرخة موجوع لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يعنيها من أطلقوها، وأن زمن الانتداب والاستعمار قد ولى.

لو كانت هذه الصرخة قد أطلقت في ظروف طبيعية، لتوقفنا عندها جميعاً، ولكنها أطلقت بعد أن اغتال فساد أهل السلطة الدولة وعاصمتها وميناءها ومنازلها وأهلها، ولم يتركوا للناس سقفاً ينامون تحته.

قبل ١٥ عاماً اغتالوا رفيق الحريري، وعاش لبنان ٣ سنوات من الاغتيالات لرموز سياسية وإعلامية وفكرية، واليوم يغتالون الدولة بعاصمتها وطبيعتها وجمالها.

اللبنانيون يريدون لبنانهم عربياً وسيّداً حراً مستقلاً، ولكن بممارسات سياسييه وأمراء طوائفه ودمى اللاعبين الإقليميين والدوليين انتزعوا عنه عروبته وجعلوه تابعاً وغير حر ومحتلاً من دول متعددة تتناحر على أرضه، وتتحكم في قراره، وتسلب شعبه إرادته بعد أن تحكمت في رموز سلطته، وهو ما لم ولن يقبله شعب عشق حريته وسيادته؛ لذا كانت ثورة تشرين/ أكتوبر الماضي، التي تجاوزت الطائفية ومقتت المذهبية وعبرت المناطقية، وصرخت لأشهر مطالبة بالتغيير، ولكنها لم تجد من يدعمها أمنياً من الداخل ولا سياسياً من الخارج.

اليوم بعد زلزال المرفأ الذي اغتال الدولة، تجدد الحلم بالتغيير، بعد أن اهتزت أركان الأرض مع اهتزاز بيروت وتساقط مبانيها وفقدان زهرة شبابها وشيوخها وأطفالها وتشرد أهلها، ليكتشف العالم أن الشعب اللبناني كان على حق في ثورته وغضبه، وأنه يحتاج إلى من يدعمه بعد أن فاحت رائحة فساد نظامه الطائفي، لذا كان قرار المانحين والداعمين للبنان بمساعدته ولكن ليس عبر سلطته الفاسدة، وبدأت كل دولة تبحث عن وسائل تضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

عندما زار ماكرون لبنان والتف حوله الناس في المناطق المنكوبة، لم يكن التفافاً حول مستعمر قديم بقدر ما كان التفاف شعب يغرق حول من يمثل له طوق نجاة، ولو قام بهذه الزيارة رئيس عربي أو غير عربي وفي ثالث أيام الكارثة متجولاً في الأحياء المنكوبة المهدمة، لاستقبله الناس نفس الاستقبال شرط أن يلمسوا منه بعض الصدق في تعاطفه معهم وبعض الإحساس بأوجاعهم.

العهد والنظام ككل، سقط من يوم ٤ أغسطس الماضي، والحكومة سقطت قبل أن تستقيل، والانفجار كان انفجاراً في سلطة طائفية مزقت لبنان وتريد تفتيته، سلطة لا تعرف كيف تخاطب شعبها وهو يتألم، خذ مثلاً اعتبار الرئيس الانفجار «فرصة» لرفع الحصار عن لبنان حسب تصريحه «المتفائل» بعد تلقيه عدة اتصالات من زعماء للتضامن، وهو أبداً لم يكن تضامناً مع السلطة ورئيسها ورموزها بقدر ما هو «تعزية» لحظة النكبة.

لبنان لن يموت، وبإرادة أبنائه وبحب غير أبنائه سيعود سيداً حراً مستقلاً، بنظام مختلف تماماً، بعد أن ينفض عن نفسه غبار التبعية والطائفية والمذهبية ويدفن سلطة الفساد وعهد الفتنة تحت أنقاض المرفأ، وإعادة إعمار بيروت لن تكون إلا بإعادة بناء هيكلها السياسي على أسس جديدة وبسواعد نظيفة لم تتلوث بفساد.

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