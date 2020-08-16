الأسهم العالمية تنهي أسبوع التذبذب بصمود هش ومكاسب متباينة

اللقاح الروسي الذي منح الأسهم العالمية القدرة على النشاط بداية الأسبوع، لم يحل دون تراجعها في نهايته على الرغم البيانات الإيجابية، لتنهي أسبوعها على مكاسب محدودة ما عدا مؤشر نيكاي في طوكيو الذي ارتفع فوق 4%.

وعلى الرغم من المكاسب الأسبوعية التي تسجلها المؤشرات للأسبوع الثالث على التوالي، فإن التذبذب كان السمة الغالبة على أداء الأسهم الأسبوع الماضي؛ لأن عوامل الدفع الدائم غير متاحة، وإنما تنتعش التداولات بتأثير خبر عارض، أو بآمال لا تلبث أن تتلاشى.

وكانت أعين قوى السوق مثبتة على مفاوضات الكونجرس الذي فشل في التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز الجديدة، بعد انتهاء الحزمة السابقة التي منحت العاطلين عن العمل 600 دولار أسبوعياً، وانتهت في نهاية يوليو/تموز، وربما يكون هذا هو السبب الأساسي الذي عطل قوى الدفع الأخرى، ومنها اللقاح الروسي. كما تسبب سوء أداء أسهم التقنية في ضعف أداء مؤشر ناسداك الذي لم يكد يفلت من الخسائر، وأنهى على ارتفاع بنسبة 0.08%.

على الرغم من أن طلبات إعانات البطالة الأسبوعية هبطت دون مليون طلب لأول مرة منذ بداية تفشي «كوفيد 19»، إلا أن بيانات قطاع التجزئة الذي تراجع أداؤه دون التوقعات، جدد مخاوف أداء الاقتصاد الأمريكي لتبقى ماثلة في أذهان المستثمرين. وكان لافتاً التنقل السريع بين أسهم عمالقة التقنية التي تراجعت وأسهم القطاعات التي يتوقع أن تستفيد بقوة من عمليات إعادة الفتح، ومنها شركات الطيران والملاحة البحرية التي انتعشت في نهاية الأسبوع وبلغت مكاسب بعضها (نرويجيان كروز) يوم الجمعة 2.6%.

وتقدمت المؤشرات الآسيوية من حيث حجم المكاسب الأسبوعية، مستفيدة من التفاؤل حول إعادة فتح الاقتصادات على الرغم من بعض البيانات السلبية، حيث كشف تقرير مبيعات التجزئة الصيني عن نمو دون التوقعات لشهر يوليو بلغ 1.1%، بينما أفلتت من خسائر يوم الجمعة التي لحقت بأسهم وول ستريت نتيجة المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول التحفيز، مضافاً إليه قتامة الصورة حول النزاع الأمريكي الصيني وسط أنباء عن احتمال إلغاء اللقاء المقرر بين وفدين تجاريين هذا الأسبوع، لتقييم المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بمناسبة مرور ستة أشهر على توقيعها.

وقد أنهى مؤشر نيكاي أسبوعه على ارتفاع بنسبة 4.3% ليستقر يوم الجمعة على 23,289.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر هونج كونج على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تعيشها الجزيرة بنسبة 2.66%، واستقر عند 25,185.34 نقطة.

وفي وول ستريت سجل مؤشر داو جونز الذي ارتفع خلال الأسبوع فوق حاجز 28 ألف نقطة، أكبر نسبة من المكاسب الأسبوعية بلغت 1.81%، مستقراً عند 27,931.02 نقطة، بينما اقترب مؤشر ناسداك من شفير الخط الأحمر، وأفلت من الخسارة بشق الأنفس مرتفعاً بنسبة 0.08% فقط، ليستقر عند 11,019.30 نقطة.

وقد تسلطت الأضواء على مؤشر «إس أند بي 500» طوال أيام التداول الخمسة، وسط رهانات على استرجاعه الذروة التي سجلها في فبراير/شباط الماضي، إلا أن الأخبار التي كانت ترد من واشنطن، حالت دون بلوغه ذلك الهدف واقتصرت مكاسبه على 0.64% مستقراً عند 3,372.85 نقطة.

وانتعشت الأسهم الأوروبية تحت تأثير البيئة المتفائلة بانتظار إقرار برنامج التحفيز الأمريكي الجديد، لكن مكاسبها بقيت في الحدود التي تعكس الآمال المعلقة على التوصل إلى اتفاق، حيث أنهى مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 1.79%، بينما تخلف مؤشر فاينانشل تايمز عن الركب ولم تتجاوز مكاسبه 0.94%.