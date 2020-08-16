برنامج لتأهيل 100 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت حكومة دولة الإمارات، برنامجاً شاملاً لبناء قدرات وخبرات نخبة الطلاب الإماراتيين في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية، وتعزيز معرفتهم ووعيهم بآليات عمل الحكومة، وتوجهاتها ورؤاها المستقبلية وبرامجها ومبادراتها التطويرية في مختلف المجالات.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، خلال الإجازة الصيفية، إلى بناء جيل جديد قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز ازدهار الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تأهيل 100 طالب وطالبة يمثلون نخبة طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة.

يهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب وتعريفهم بآليات العمل الحكومي، ورؤية الدولة وأجندتها الحكومية، وهيكل حكومة دولة الإمارات، ومنهجيتها في التطوير وإعداد السياسات وتنفيذ برامجها، وتهيئتهم للقيام بدور إيجابي في بناء وتشكيل ملامح مستقبل وطنهم وخدمة مجتمعهم في مختلف القطاعات والمجالات، ويقدمه كوادر وخبرات إماراتية من خريجي ومنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات من المبادرات النوعية والإثرائية للطلبة كونه يهتم بصياغة جيل ملم بأطر وأهداف وأجندة ورؤية الدولة المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، من خلال إكسابهم المهارات والمعارف وأدوات البحث والتفكير، لكي يبدعوا ويحسنوا في قيادة دفة عجلة التقدم.

وقالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إن قيادة الإمارات تستثمر في الإنسان وتعتبره أساساً للتطوير في كل المجالات، وتؤمن بأهمية دور الكوادر الوطنية في مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل الدولة.

وأوضحت أن المشاركين في البرنامج يمثلون نخبة النخبة، تم اختيارهم من الطلاب الإماراتيين المتميزين، الذين نسعى من خلال تدريبهم إلى تنشئة جيل متمكن يمتلك الوعي بالتوجهات المستقبلية للدولة، والمعرفة بمنهجيات عمل الحكومة في التنمية والتطوير، وتأهيله وبناء قدراته وتمكينه بالأدوات العملية، ما يدعم الجهود الوطنية في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً.

يسعى البرنامج الذي يقدمه نخبة من خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات من الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية، لتدريب الطلاب على آليات العمل الحكومي.

ويرتكز البرنامج على ستة محاور رئيسية هي «كيف تصنع الحكومة الرؤية المستقبلية»، والثاني «كيف تدار الحكومة»، والثالث «التوجهات المختلفة للحكومة»، والرابع «كيف تقوم الحكومة بتطوير المبادرات»، والخامس «آليات متابعة عمل الحكومة»، والمحور السادس «التحديات التي تواجهها الحكومة».