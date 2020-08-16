شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب كثيف يغطي سور الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صورة التقطت بواسطة طائرة بدون طيار ترصد ضباباً كثيفاً يغطي السماء فوق سور الصين العظيم ما يشكل لوحة إبداعية في مقاطعة خبي شمالي الصين. بحسب وكالة «شينخوا»

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