شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة قيادة لمقعد فارغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت أمريكية لموقف غريب؛ بعدما تم وضع مقعد فارغ مكان صورتها في رخصة قيادتها الجديدة.

وأصابت جايد دود، التي تسلمت رخصة قيادتها الجديدة، الدهشة؛ لوجود صورة لمقعد فارغ مكان صورتها. لتقوم بالاتصال بدائرة إدارة المركبات في مقاطعة هيكمان التابعة لولاية تينيسي؛ حيث لم تصدق الموظفة العاملة قصة دود في البداية، فبحثت في سجل البيانات الخاص برخص القيادة، لتلاحظ لاحقاً الخطأ الحاصل، لتتصل بمديرها لإصلاح الخطأ.

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