أربعة مسلسلات مصرية جديدة للموسم الشتوي

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تستعد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وأماكن التصوير الخارجية بها، لاستقبال عدد من المسلسلات الجديدة تصور خلال الأيام المقبلة، لعرضها الموسم الشتوي الذي يبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبدأت شركة «سينرجي» للإنتاج، التحضير بالفعل لأربعة مسلسلات من هذا الموسم تنتمي لنوعية أعمال ال45 حلقة، للبدء في تصويرها خلال الأيام المقبلة.

أول هذه الأعمال «لؤلؤ» الذي انتهى المخرج محمد عبد السلام من التحضيرات النهائية له، ومعاينة أماكن التصوير واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل مطلع الأسبوع المقبل. ويستمر التصوير ما يقرب من100يوم، وفق الجدول الذي وضعه مخرج العمل، وهو قصة وسيناريو وحوار زينب عزيز، ويعد أول بطولة مطلقة لمي عمر، ويشاركها البطولة أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين.

ومن المتوقع عرض المسلسل في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المسلسل الثاني بعنوان «جمال الحريم» وتعمل مخرجته منال الصيفي على التحضيرات الخاصة به منذ أسابيع، وتختار الفنانين المشاركين فيه، وذلك بعد الاستقرار على الأبطال الرئيسيين وهم: خالد سليم، ونور ودينا فؤاد، وحازم سمير، وفراس سعيد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن المقرر البدء في تصوير المسلسل نهاية الشهر الجاري.وبدأ المخرج إسماعيل فاروق التحضير لتصوير مسلسله «ضربة معلم» بطولة محمد رجب، من تأليف أحمد عبد الفتاح الذي انتهى من كتابة أول 10 حلقات، وسلمها لشركة الإنتاج والمخرج، للبدء في ترشيح بقية الأبطال. ، ومن المرجح أن يعرض في يناير/كانون الثاني المقبل.

المسلسل الرابع هو «في يوم وليلة» بطولة أحمد رزق، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

والعمل هو التعاون الثاني على التوالي أيضاً بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما «بخط الإيد» في يناير/كانون الثاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.